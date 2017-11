Age of Empires Definitive Edition: un gioco in regalo a chi è stato rimborsato

L'annuncio difu uno dei più inaspettati, e graditi, dell'E3 2017. Previsto inizialmente per il 19 ottobre, il rifacimento del titolo del 1997 è stato poi rimandato all'inizio del

In un recente aggiornamento del blog ufficiale, Microsoft ha dichiarato di aver rimborsato i clienti ai quali era stato ingiustamente addebitato il costo del titolo in anticipo e che per scusarsi regalerà a tutti gli interessati un gioco gratuito, Rise of Nations: Extended Edition per Windows 10. Una e-mail con il codice per il download verrà inviata nelle prossime settimane.

Tutti gli utenti che effettueranno il pre-order d'ora in avanti, anche quelli rimborsati che decideranno di rifarlo nuovamente, otterranno l'accesso alla Closed Beta iscrivendosi a questa pagina, e avranno l'opportunità di fornire il loro feedback durante gli stadi finali dello sviluppo.

Age of Empires Definitive Edition è atteso per i i primi mesi del 2018 esclusivamente sul Windows Store, anche se non è del tutto esclusa una successiva uscita su Steam come già avvenuto per gli altri titoli del franchise. Presenterà il supporto alla risoluzione 4K, una componente audio completamente rimasterizzata per l'occasione, nuovi livelli di zoom, e un gameplay rimaneggiato.