Age of Empires Definitive Edition uscirà a febbraio su PC

ha confermato chesarà disponibile dal 20 febbraio su PC (via Windows Store) al prezzo di 19,99 euro. A partire dal 29 gennaio, la Beta Multiplayer verrà aperta a nuovi giocatori.

Age of Empires Definitive Edition è l'edizione rimasterizzata del classico gioco di strategia uscito nel 1997, questa riedizione include nuovi asset grafici, pieno supporto per la risoluzione 4K, animazioni migliorate e in generale un comparto tecnico rivisitato, oltre ad una colonna sonora ricampionata e un sistema di controllo rivisitato.

Nel 2018 arriverà su PC anche Age of Empires IV, alcuni rumor vorrebbero il gioco in uscita anche su Xbox One, al momento però questa ipotesi non ha trovato riscontro.