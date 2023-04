Age of Empires II Definitive Edition: è tempo di tornare a Roma con il nuovo DLC

Siete pronti a ricevere nuovi contenuti aggiuntivi per lo strategico di Forgotten Empires arrivato su Xbox Series X/S? Dopo la presentazione del gameplay e della nuova interfaccia di Age of Empires 2 DE su Xbox Game Pass avvenuta ad inizio anno, il team ha ufficializzato l'arrivo di un DLC di AOE 2 nelle prossime settimane .

La conferma è avvenuta proprio con un post semplice e conciso rilasciato dall'account ufficiale Twitter di Age of Empires, che ha annunciato in via ufficiale l'uscita del DLC Return of Rome nelle prossime settimane. Tale espansione, già facente parte dei contenuti di Age of Empires 2 (prima che approdasse anche sui lidi di Xbox in una nuova veste tecnica e grafica), sarà presto reso disponibile per tutti i giocatori e amanti del prodotto.

La data d'uscita è dietro l'angolo: come ufficializzato dal team di sviluppo, Return of Rome uscirà il 16 maggio di quest'anno. La versione PC e console riceveranno il suddetto contenuto aggiuntivo nel medesimo momento, come riportato dallo stesso account di Age of Empires in un botta e risposta con gli utenti entusiasti di ricevere nuovi contenuti per Age of Empires 2 Definitive Edition.

C'è grande fermento tra gli amanti dell'iconica saga, soprattutto in seguito all'arrivo su Xbox Game Pass di Age of Empires 2 Definitive Edition, un grande strategico che ha saputo conquistare l'interesse dei fan per anni. Non ci resta quindi che attendere il fatidico 16 maggio, giorno nel quale sarà il momento di rimettere piede nel grande progetto targato Forgotten Empires per scoprire ancora una volta il DLC intitolato "Return of Rome".