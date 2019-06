Age of Empires II Definitive Edition è ufficiale e includerà una nuova campagna

Come largamente anticipato dai leak, tra i titoli annunciati sul palco della conferenza Microsot all'E3 2019 c'è anche la Definitive Edition di Age of Empires II.

Il trailer d'annuncio della riedizione dello strategico in tempo reale ci mostra la bontà tecnica del gioco, che vanta una grafica in alta definizione e un audio rimasterizzato per offrire un'esperienza unica sia ai vecchi che ai nuovi giocatori. AoE II DE includerà anche una campagna inedita intitolata The Last Khans. Il gioco arriverà nel corso del 2019 e, come tutti i titoli annunciati nel corso dell'evento, sarà disponibile sin da subito per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, sia su PC che su Xbox One.

Se siete curiosi di provare il gioco il prima possibile, sappiate che è in arrivo anche una fase beta, alla quale è già possibile registrarsi sul sito ufficiale.

