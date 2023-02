Age of Empires IV: Anniversary Edition è gratis su Steam per poco tempo

In occasione dell'arrivo dell'Enchanted Grove su Age of Empires IV, il titolo appartenente alla schiera delle produzioni targate Xbox Game Studios è disponibile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato. Dunque, è finalmente giunto il momento, per tutti gli utenti della piattaforma, di provare l'ultimo capitolo dell'iconica serie.

Come riportato dalla stessa pagina ufficiale del gioco all'interno del client di Valve, Age of Empires IV può essere provato senza costi aggiuntivi a partire da oggi, 17 febbraio. Si tratta di un'iniziativa volta anche a celebrare la campagna di sconti avviata su Steam per il titolo di Relic Entertainment.

Ad oggi, infatti, il gioco può essere comprato con una riduzione di prezzo pari al 40% per la versione standard e Digital Deluxe, rispettivamente disponibili a 23,99 euro e 35,99 euro. Tuttavia, come affermato in apertura, Steam ha messo a disposizione la possibilità di provare gratuitamente Age of Empires IV.

Fate attenzione, però: tale periodo di prova gratuità giungerà al termine tra due giorni, ossia il 19 febbraio. Nonostante la poca durata effettiva dell'avvio del gioco completo, gli utenti avranno ugualmente modo di poter provare con mano ciò che di nuovo ha da offrire l'ultimo capitolo di una della saghe videoludiche del panorama Xbox più apprezzate dai giocatori, nell'attesa che Age of Empires IV arrivi su Xbox Series X/S nel 2023.