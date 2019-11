Age of Empires IV all'XO19? Avvistato un misterioso conto alla rovescia!

In occasione dell'edizione 2017 della Gamescom di Colonia, Microsoft e Relic Entertainment avevano presentato al pubblico il trailer di annuncio di Age of Empires IV.

Da allora, la community legata alla celebre saga videoludica di stampo storico-strategico attende con impazienza di poter scoprire maggiori dettagli sulla produzione. Ebbene, l'attesa potrebbe presto giungere a conclusione. Gli attentissimi utenti attivi sul noto forum ResetEra riportano infatti di un interessante avvistamento. Sul sito ufficiale di Age of Empires ha infatti fatto la sua comparsa un misterioso conto alla rovescia. Quest'ultimo riporta la dicitura "La prossima avventura comincia in...", seguita da un countdown attualmente superiore ai cinquecentomila secondi. Quest'ultimo potrebbe dunque giungere al termine in concomitanza con l'XO19 Fan Fest di Londra, atteso per il prossimo giovedì 14 novembre.



Nel corso dell'estate di quest'anno, durante lo svolgimento della Gamescom 2019, Aaron Greenberg aveva concesso un'intervista al portale tedesco Gamestar.de. In quell'occasione, il manager Xbox aveva suggerito che il gameplay di Age of Empires IV avrebbe potuto essere tra i protagonisti della manifestazione organizzata dalla Casa di Redmond. Il Fan Fest di Londra sarà dunque il palco dal quale saranno condivise nuove informazioni sul gioco? Per scoprire cosa hanno in serbo Microsoft e Relic Entertainment non resta che attendere la prossima settimana!