Age of Empires IV: la distruzione ambientale avrà un impatto limitato sul gameplay

Il trailer mostrato durante l'X019 ha permesso ai giocatori di dare un primo vero sguardo ad alcune delle caratteristiche del nuovo Age of Empires IV, mostrando tra le altre cose gli effetti della distruzione di edifici e armamenti vari.

Adam Isgreen ha però dichiarato che la distruzione ambientale sarà correlata alle strutture e agli elementi artificiali, escludendo la possibilità di distruggere le parti naturali della mappa. Inoltre le esplosioni degli edifici non avranno impatti indiretti sul gameplay. Il direttore creativo ha continuato spiegandone le ragioni: "Supponiamo che per qualche ragione ti capita di non presidiare il tuo leader...un avversario ha un trabucco ben al di fuori della portata per colpirlo ma decide di far esplodere un muro e i pezzi di questo muro colpiscono il leader uccidendolo. Anche se questo potrebbe essere un momento singolare, la vittoria non sarebbe divertente in quanto troppo casuale e imprevedibile".

Isgreen ha poi spiegato che aggiungere una meccanica del genere comporterebbe una serie di calcoli fisici che andrebbero ad influire su un gioco già piuttosto complesso. Tuttavia gli sviluppatori stanno ancora valutando gli effetti reali delle molte situazioni dinamiche e cinetiche presenti nel gioco e alcune di esse avranno più di un semplice impatto visivo.

