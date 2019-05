Age of Empires IV all'E3 2019: uscita prevista nel 2020?

Mentre l'E3 2019 si avvicina sempre di più, sul forum di NeoGAF continuano ad arrivare voci interessanti e presunti leak per quanto riguarda i contenuti che saranno mostrati durante la celebre manifestazione annuale losangelina.

I rumor in questione parlano in questo caso di Age of Empires IV, attesissimo nuovo capitolo della celebre saga storico-strategica, che stando a quanto anticipato potrebbe essere mostrato proprio all'E3 ed uscire nel 2020.

La voce arriva dallo stesso leaker che ha anticipato che durante la manifestazione sarà rivelata anche la data d'uscita di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ed ha affermato che oltre ad Age of Empires IV, anche Halo Infinite dovrebbe uscire nella stessa finestra di lancio delle vacanze natalizie 2020.

Tutti i rumor della fonte sono stati raccolti sul nostro sito: sembra siano infatti trapelati gli annunci di Microsoft all'E3 2019.

Age of Empires IV potrebbe avere anche un primo gameplay reveal durante l'E3, dove saranno diffuse maggiori informazioni sulle novità portate dal nuovo capitolo della saga. Se i rumor dovessero rivelarsi veritieri, la stagione natalizia 2020 si profila veramente bollente per i giocatori in generale, ma soprattutto per Microsoft, che si troverebbe a far uscire due tra i titoli più attesi dell'ultimo periodo a poca distanza l'uno dall'altro, nel periodo dell'anno in cui tradizionalmente si spende di più, preparandosi a diventare regina del mercato di Natale 2020.

Che ne pensate della situazione? Cosa vi attendete da Age of Empires IV?