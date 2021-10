Age of Empires IV è entrato in fase gold, lo strategico di Microsoft è pronto al lancio

Ad una settimana dal lancio di Age of Empires IV, gli sviluppatori di Relic Entertainment hanno finalmente annunciato l'entrata in fase gold dell'ultimo capitolo della celebre saga strategica targata Microsoft.

Con tempi strettissimi rispetto a quanto capita solitamente, l'attesissimo Age of Empires IV è entrato in fase gold, assicurando quindi tutti i fan circa le tempistiche sul lancio del gioco. Il celebre strategico sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato da Microsoft arriverà, come da programmi, il prossimo 28 ottobre su PC, via Steam, Windows Store e incluso dal day one nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Solo pochi giorni fa gli sviluppatori avevano pubblicato un nuovo filmato dedicato interamente alla scoperta della civiltà francese ed in particolare alla potenza della cavalleria che ha reso l'esercito d'oltralpe temibile in tutta Europa. Il video mette poi in mostra le peculiarità dei francesi, tra cui l'artiglieria e la possibilità di usufruire di vari bonus economici utili per lo sviluppo.

In attesa della recensione completa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Age of Empires IV a cura di Daniele D'Orefice.