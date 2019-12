In Age of Empires IV non ci saranno sangue e violenza, ma di sicuro ci penserà una mod

L'annuncio di Age of Empires IV era molto atteso dai fan, che non vedono l'ora di saperne di più sul nuovo episodio della storica saga strategica. Finalmente cominciano ad arrivare i primi dettagli, e sembra che gli sviluppatori abbiano tenuto conto del più che probabile arrivo delle mod.

La community dei modder è infatti estremamente attiva su PC, e anche i giocatori, una volta visto il trailer più colorato del solito, siamo sicuri che avranno pensato "Ci penserà una mod a scurire un po' i toni".

Ed è ciò che hanno pensato anche gli sviluppatori per quanto riguarda uno degli aspetti più controversi nei videogiochi in generale, come quello del sangue e della violenza in generale. È stato scelto infatti che in Age of Empires IV questi due aspetti non saranno presenti. Ne ha parlato il Game Director Adam Isgreen: "Vogliamo che il gioco sia godibile da quante più persone possibile, e di tutte le età, per cui abbiamo scelto di evitare per tenere il nostro rating basso".

Isgreen però ha strizzato l'occhio al mondo delle mod, appunto, continuando così: "In ogni caso, come praticamente per tutti gli altri giochi della serie, sono sicuro ce avremo una mod sanguinosissima già il giorno dopo l'uscita o giù di lì, da parte di qualche fan". Qualche giorno fa invece, gli sviluppatori del gioco avevano parlato della distruzione ambientale in Age of Empires IV.

Insomma, niente sangue ufficialmente, ma probabilmente qualcuno porrà rimedio alla cosa. Che ne pensate? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Age of Empires IV.