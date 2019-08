Age of Empires IV: ecco quando potremo vedere il primo gameplay del gioco!

Il reveal ufficiale, accompagnato dalla pubblicazione del primo trailer di Age of Empires IV, risale ormai alla piuttosto lontana edizione 2017 della Fiera di Colonia.

Nonostante un teaser diffuso dall'account Twitter ufficiale della serie storico-strategica abbia alimentato le speranze della community alla vigilia della Gamescom 2019, durante l'edizione di quest'anno non sono giunte ulteriori notizie sulla produzione. Durante l'evento, tuttavia, la redazione del portale tedesco Gamestar.de ha avuto modo di discutere del progetto con Aaron Greenberg, manager Xbox.

Come segnalato dai sempre attentissimi utenti di ResetEra, all'interno dell'intervista è stato infatti finalmente confermato la data in cui il pubblico potrà saperne di più. Age of Empires IV sarà infatti tra i protagonisti dell'XO19, durante il quale sarà mostrato il gameplay del nuovo titolo. Lo svolgimento dell'edizione 2019 della Xbox Fan Fest è stato confermato dalla Casa di Redmond già da diverso tempo, con l'annuncio che l'evento si svolgerà a Londra nel corso del mese di novembre. Nel suo intervento ai microfoni di Gamestar.de, Greenberg ha invitato gli appassionati della saga a segnare sul proprio calendario la data di giovedì 14 novembre: siete curiosi di scoprire nuove informazioni su Age of Empires IV? L'attesa, ora lo sappiamo, non dovrebbe ormai essere eccessivamente lunga!