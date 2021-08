Age of Empires IV, lo strategico pronto a tornare: trailer all'Opening Night Live

Dopo aver deliziato gli appassionati di storia con un video documentario dedicato all'utilizzo dei trabucchi in Age of Empires IV, il team di Relic torna in azione anche in occasione della Gamescom 2021.

La software house parte della famiglia degli Xbox Game Studios ha colto l'occasione per presentare un nuovo trailer di Age of Empires IV. La nuova iterazione della celebre serie strategica ha dunque fatto il suo ingresso sul palco dell'Opening Night Live, show condotto anche quest'anno dal noto giornalista canadese Geoff keighley.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo gameplay trailer di Age of Empires IV ha ricordato l'ampia selezione di eventi storici che hanno trovato rappresentazione negli studi di Relic. Dalla sanguinosa Guerra dei Cento Anni all'ascesa di Mosca, passando per l'affermazione del Sacro Romano Impero, lo strategico si presenta come la più ambiziosa iterazione della serie Age of Empires. Il nuovo filmato ha inoltre confermato la data di lancio di Age of Empires IV, in arrivo ad ottobre.