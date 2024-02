Age of Empires Mobile per iOS e Android: grafica sorprendente nel primo gameplay

In occasione dell'evento 'New Year, New Ages' di Age of Empires, Level Infinite e il team World's Edge hanno confezionato un video diario del già annunciato Age of Empires Mobile e pubblicato, finalmente, il primo filmato di approfondimento sul gameplay.

La casa di sviluppo statunitense con sede a Redmond ci immerge così nelle atmosfere di questo interessante strategico in tempo reale destinato approdare nei prossimi mesi su dispositivi iOS e Android. Le primissime scene di gameplay dateci in pasto da World's Edge mettono in luce le grandi ambizioni coltivate dalla software house americana, prova ne sia la bontà del comparto grafico, la ricchezza di dettagli di mondo di gioco gestito da un avanzato motore fisico che fa della distruttibilità ambientale il suo punto di forza e un'interfaccia che promette di essere intuitiva e profonda al tempo stesso.

Come dichiarato a più riprese dagli stessi ragazzi di World's Edge nel corso degli ultimi due anni, AoE Mobile sarà un videogioco sviluppato espressamente per smartphone e tablet, da qui l'impegno profuso nel garantire un'esperienza ludica e contenutistica altamente accessibile e ricca di opzioni attivabili per facilitare la gestione delle risorse e automatizzare gli altri aspetti del gameplay.

Qualora foste interessati, potete effettuare da oggi venerdì 23 febbraio la pre-registrazione ad Age of Empires Mobile su App Store e Google Play per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle tempistiche di lancio e sulle eventuali fasi di test pianificate da World's Edge e Level Infinite. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Age of Empires 4.