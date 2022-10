Age of Empires Mobile: World's Edge porta la serie strategica su smartphone e tablet

Non bastasse la 'sorpresa' per l'arrivo nel 2023 di Age of Empires su Xbox con AoE 4 e AoE 2 Definitive Edition, Microsoft e World's Edge colgono l'occasione offertagli dall'evento per i 25 anni della serie per annunciare ufficialmente Age of Empires Mobile.

Il breve teaser propostoci da World's Edge presenta in maniera 'cavalleresca' la serie a chi, magari, sceglierà proprio Age of Empires Mobile per immergersi nell'esperienza che tante gioie ha regalato in questi ultimi due decenni e mezzo ai cultori di RTS.

AoE Mobile sarà perciò un videogioco sviluppato espressamente per smartphone e tablet, con tutte le conseguenze che possiamo intuire in termini di accessibilità dell'interfaccia e di facilitazioni nelle funzioni di gameplay più complesse (come la gestione delle risorse). Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro se il titolo verrà proposto con la formula dei free-to-play o se, al contrario, si tratterà di un videogioco 'premium'.

Il 'Coming Soon' che accompagna il trailer di annuncio di Age of Empires Mobile, se non altro, ci aiuta a capire le tempistiche di lancio di quest'opera, suggerendone l'approdo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo in contemporanea (presumiamo) su App Store e Google Play per dispositivi iOS e Android.