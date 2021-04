Age of Empires in prima persona: ecco il Vilaggio Virtuale, anche con le novità su AoE 4

L'evento dedicato alla celebre serie strategica in tempo reale si è chiuso rapidamente, ma non senza offrire al pubblico un ampio ventaglio di intriganti novità.

Lo show ha offerto un nuovo sguardo alla campagna della prossima produzione di Relic Entertainment, grazie alla diffusione di un nuovo trailer di Age of Empires IV. Oltre alla presentazione della campagna normanna del gioco, il team di sviluppo ha offerto un primo assaggio delle caratteristiche della Civiltà cinese, ma la software house ha pensato di preparare per il proprio pubblico anche una simpatica iniziativa interattiva. Al momento, è infatti possibile visitare il sito della serie, per esplorare il Villaggio Virtuale di Age of Empires.

Disponibile anche in lingua italiana, questo hub consente di esplorare edifici, visionare trailer e filmati trasmessi durante il Fan Fest di Age of Empires, creare un proprio medaglione e cimentarsi in una serie di minigiochi, tra il lancio del trabucco e abitante inattivo. Non mancano poi all'appello interessanti extra, con approfondimenti storici su molteplici civiltà.



In chiusura, ricordiamo che durante la diretta streaming sono state annunciate moltissime novità per Age of Empires 2 e 3 Definitive Edition.