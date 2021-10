Age of Empires: qual è il miglior gioco della serie di strategia Microsoft?

La serie di Age of Empires è considerata un classico del genere RTS. Nata su PC nel 1997 per mano di Ensemble Studios, il franchise è andato avanti tra episodi principali e spin-off, incontrando spesso i favori di critica e pubblico, facendo occasionali comparse anche su console.

La nostra recensione di Age of Empires 4 dimostra che il franchise è ritornato in scena in ottima forma, con tutte le carte in regola per far breccia nel cuore dei fan di lunga data e di qualunque amante di giochi strategici. Ma qual è considerato il miglior gioco di Age of Empires? Escludendo l'ultimo arrivato, storicamente la critica e gli appassionati hanno sempre considerato Age of Empires II l'esponente di maggior spicco della serie, ulteriormente perfezionato dal debutto della Definitive Edition avvenuto nel 2019. Il secondo gioco principale è divenuto celebre per la sua grande profondità di gameplay ed i ricchi contenuti che lo hanno caratterizzato sin dall'uscita della primissima versione.

Subito dopo è il capostipite del 1997 ad essere considerato il miglior titolo, con Age of Empires III che segue a ruota: il terzo episodio ha goduto di minori riconoscimenti rispetto ai predecessori, ma è generalmente considerato un prodotto di qualità. Tornando all'ultimo arrivato, ricordiamo infine che Age of Empires 4 è disponibile anche sul Game Pass, pronto quindi per essere sperimentato da tutti coloro che vogliono mettere alla prova le loro abilità strategiche.