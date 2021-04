Age Of Empires: seguite il Fan Event su Twitch a partire dalle 17:00!

Se siete appassionati di strategia allora fareste bene a non prendere appuntamenti per oggi 10 aprile, dal momento che i ragazzi di Microsoft si stanno preparando a trasmettere un Fan Event dedicato ad Age of Empires, la leggendaria serie RTS che nel corso della sua storia ha incassato oltre un miliardo di dollari.

Non sappiamo cosa verrà mostrato con esattezza, ma tutti noi ci aspettiamo di poter vedere nuovamente in azione Age of Empires 4, nuovo e attesissimo capitolo della serie in sviluppo presso i maestri del genere di Relic Entertainment, e magari scoprire dei dettagli sulla data di lancio, che per il momento è prevista in un generico 2021 su PC e Xbox (anche in Game Pass fin dal lancio).

La nostra redazione non può certamente mancare ad un evento del genere, pertanto siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 17:00 di oggi 10 aprile. L'evento vero e proprio comincia alle 18:00, ma come al solito preferiamo anticiparci per chiacchierare assieme a voi ed interrogarci su ciò che verrà mostrato. Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, in questo modo non rischierete di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo numerosi!