Age of Empires: Shannon Loftis di World's Edge lascia Xbox dopo 29 anni

Shannon Loftis, al capo di World's Edge e tra i principali autori di Age of Empires 4, ha annunciato ufficialmente la sua separazione da Microsoft. Il colosso di Redmond ha beneficiato della sua preziosa collaborazione per ben 29 anni.

"Dopo 29 anni in Microsoft, ho deciso di ritirarmi per trascorrere più tempo con la famiglia, i miei hobby e, naturalmente, i giochi. Le parole non possono esprimere quanto abbia significato per me far parte del viaggio di Age of Empires negli ultimi cinque anni e oltre. È stato il più grande onore della mia carriera di sviluppatrice di giochi far parte di questa community: ascoltarvi, giocare e festeggiare con voi", sono le parole che leggiamo nel messaggio di addio di Shannon Loftis.

Oltre ad aver lavorato ad Age of Empires, Loftis si è inoltre occupata di numerose serie videoludiche di Microsoft nel corso di questi anni, tra cui Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Fable, Project Gotham Racing e altri ancora. Per questo tempo trascorso tra le fila del colosso di Redmond, Loftis ha voluto ringraziare coloro che più l'hanno aiutata nel suo cammino professionale, specialmente durante gli anni dedicati ad Age of Empires 4:

"Il team Xbox è stato un ambiente straordinario per dar vita ai nostri sogni e il supporto che abbiamo avuto su tutta la linea da Phil Spencer, Matt Booty e Aaron Greenberg, al team di PC Game Pass, ai team degli store sia di Microsoft che di Valve, è stato a dir poco sorprendente. Non potrei essere più orgogliosa del team di World's Edge o dei nostri partner tra cui Relic Entertainment, Forgotten Empires e Tantalus".

A sostituire Shannon Loftis in qualità di capo di World's Edge sarà Michael Mann, già produttore esecutivo di Age of Empires 4.

Secondo gli ultimi avvistamenti, sembra che Age of Empires 4 possa arrivare presto su console Xbox.