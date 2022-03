Age of Mythology, Microsoft sta per resuscitarlo? Corden e Grubb accendono le speranze

Dopo aver riportato in auge la saga di Age of Empires, dapprima con una serie di rifacimenti degli originali e poi con un quarto capitolo propriamente detto, Microsoft è ora libera di pensare al futuro dei propri giochi strategici... e se adesso toccasse ad Age of Mythology?

Quando da noi era piena notte, Jez Corden e Jeff Grubb si sono resi protagonisti di uno scambio di battute molto sospetto che ha riacceso le speranze per il ritorno di Age of Mythology. A cominciare è stato l'editor di Window Central, che dal nulla ha twittato: "Age of Mythology era molto bello". Il cinguettio ha attirato l'attenzione di molte persone, compresa quella un utente che si è mostrato desideroso di un nuovo capitolo della serie. A quest'ultimo Corden ha risposto così: "Quello sarebbe davvero molto bello...........", con un mucchio di puntini sospensivi che gli donano l'aria di uno che sa qualcosa che noi non sappiamo. Nel giro di poco tempo c'ha pensato Jeff Grubb a rincarare la dose, che ha retwittato il messaggio del collega aggiungendo: "Potrebbe essere di nuovo bello".

Questo scambio di messaggi potrebbe significare tutto e niente, ma c'è da dire che a Redmond non hanno mai dimenticato Age of Mythology. Nel 2019, quando lo sviluppo di Age of Empires 4 era ancora nel pieno, il Creative Director Adam Isgreen si mostrò desideroso di ritornare al lavoro sulla serie. Le sue esatte parole furono: "Dopo aver avuto a che fare con tre Definitive Edition e con il quarto capitolo di Age of Empires, vorrei tornare indietro e capire cosa fare con Age of Mythology. Lo adoro e vi assicuro che non verrà abbandonato, cercheremo di capire come gestirlo".

Che stia per giungere finalmente il suo momento? Age of Mythology, ricordiamo, è uno strategico in tempo reale del 2002 che si pone come uno spin-off di Age of Empires mescolando elementi storici e fantasy. Il gioco è tornato nel 2014 su Steam in versione Extended, mentre nel 2016, a 14 anni dal lancio, ha ricevuto una nuova espansione chiamata Tale of the Dragon. I tempi per un nuovo capitolo appaiono sicuramente maturi, ora la palla passa a Microsoft.