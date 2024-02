Age of Mythology Retold: il nuovo video fissa l'uscita nel 2024 su PC, Xbox e Game Pass

Dopo aver mostrato la sorprendente grafica di Age of Empires Mobile, World's Edge apre una finestra sull'universo fantasy di Age of Mythology Retold per immergerci nelle atmosfere di questo atteso strategico con un video che ne conferma l'arrivo nel 2024.

Il prossimo capitolo di questa apprezzata serie spin-off di AoE ci porterà a combattere in un'età mitica "in cui divinità, mostri ed esseri umani si incontrano e si scontrano, combinando i migliori elementi dell'originario Age of Mythology con una grafica e un design da moderno RTS per offrire un'esperienza epica e innovativa per giocatori vecchi e nuovi. Proteggi il tuo regno, comanda mostri leggendari e invoca il potere delle divinità per schiacciare i nemici, oppure unisciti ai tuoi amici per trionfare nell'Arena delle divinità".

Le 50 missioni della Campagna di Age of Mythology Retold ci permetteranno di guidare le divinità del pantheon Greco, Norreno, Egizio e Atlantideo per attingere al loro immenso potere e scatenarlo sui nemici con tutta la forza delle tempeste di fulmini, dei terremoti e del drago ancestrale Nidhogg. Nel corso dell'avventura potremo affrontare i giganti nelle distese glaciali di Midhgard, immergerci nelle sabbie d'Egitto per svelare i misteri di Osiride e partecipare a tante altre attività 'a tinte mitologiche', comandando un ventaglio di unità particolarmente esteso che comprenderà centauri, troll, mummie e creature ancestrali d'ogni sorta.

In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il nuovo video di Age of Mythology Retold, perfette per ingannare l'attesa in vista del lancio dello strategico in tempo reale che avverrà più avanti nel 2024 su PC e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.