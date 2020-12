Age of Water: il sandbox MMO ispirato a Waterworld si presenta in video

Gli autori di Three Whales Studio presentano Age of Water, un'avventura multiplayer prodotta in collaborazione con Gaijin Entertainment e ambientata in un mondo completamente sommerso dalle acque, un setting che trae ispirazione da opere letterarie e cinematografiche come il celebre (e controverso) film Waterworld.

Il video di annuncio di Age of Water ci aiuta a tratteggiare i contenuti dell'esperienza ludica, grafica e narrativa che attende gli appassionati di MMO nel 2021, con la partenza della fase di Alpha testing del gioco prevista sulla piattaforma online di Gaijin nei primi mesi del prossimo anno.

Come spiega il produttore Yuri Miroshnikov, Age of Water proietta gli utenti in un lontano futuro che vede la Terra trasformata in un mondo oceanico: i pochi sopravvissuti alla catastrofe climatica che ha posto fine alla civiltà riorganizzeranno la propria vita all'interno di strutture galleggianti di fortuna costruite recuperando i materiali dalle città sommerse.

Nel corso dell'avventura potremo pilotare un motoscafo e migliorare la propria imbarcazione per trasportare beni di valore, abbordare le navi nemiche o lanciarci all'esplorazione del mondo per andare alla ricerca di tesori. Diversamente da Waterworld, l'universo post-apocalittico di Age of Water presenta uno stile artistico decisamente più colorato che mette in evidenza l'anima sandbox e "creativa" del titolo, con tantissimi elementi modulari da utilizzare per migliorare la propria nave e potenziarne difese e sistemi d'attacco. In attesa di scoprire se il titolo arriverà anche su console come PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 o Xbox Series X/S, vi lasciamo al reveal trailer e alle prime immagini di Age of Water.