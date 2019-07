Age of Wonders 3 per PC gratis su Steam per tutto il weekend

Paradox Interactive e Triumph Studios hanno deciso di regalare Age of Wonders III per PC e Mac: il gioco è scaricabile in versione completa da Steam fino al 15 luglio, una volta riscattato il titolo resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

Uscito nel 2014, Age of Wonders III è un gioco di strategia di stampo classico che riprende il gameplay di altre produzioni del genere come Age of Empires e Civilization. La versione in download è quella standard, priva di DLC o espansioni aggiuntive, in ogni caso si tratta sicuramente di un regalo gradito per gli amanti del genere.

In aggiunta, tutti coloro che scaricheranno Age of Wonders III durante il periodo promozionale (fino a lunedì 15 luglio) riceveranno anche un codice con il 10% di sconto sull'acquisto di Age of Wonders Planetfall, in uscita il 6 agosto.