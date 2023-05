Age of Wonders 4: disponibile lo strategico fantasy, ma ci sono problemi su PC

È un periodo davvero sfortunato - tanto per usare un eufemismo - per i giocatori PC, che dopo la carente versione PC di Star Wars Jedi Survivor e di molti altri titoli pubblicati nelle ultime settimane, si ritrovano tra le mani un altro titolo non propriamente soddisfacente sul lato tecnico.

Stiamo parlando di Age of Wonders 4, il nuovo capitolo della serie strategica 4X da oggi disponibile su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Seppur accolto favorevolmente dalla stampa internazionale (attualmente vanta una media voto di 83/100 su Metacritic basata su oltre 20 recensioni), il titolo è finito al centro di polemiche a causa della sua edizione PC.

La pagina Steam di Age of Wonders 4 presenta attualmente una valutazione "Nella Media" per quanto riguarda le recensioni utente finora pubblicate. Molti, purtroppo, lamentano frequenti casi di crash, difficoltà ad avviare l'applicazione o a superare il filmato introduttivo, ed altri problemi di questo genere.

Inizia a farsi sentire lo sconforto dell'utenza PC, che negli ultimi mesi non ha ricevuto un trattamento con i guanti da parte degli sviluppatori: "Amo essere un giocatore nel 2023. Ogni fo***to gioco è rotto al lancio", è quanto scrive ad esempio l'utente Coombe | Hellcase. "Non so come sia il gioco perché crasha all'avvio. Sconsigliato. Ovviamente ho chiesto il rimborso", è invece la stringata ma eloquente recensione di Ether.

Staremo a vedere se il team di Triumph Studios correrà rapidamente ai ripari con delle patch nei prossimi giorni.