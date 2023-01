Age of Wonders 4 è realtà: lo strategico fantasy arriva su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Dopo essersi premurati di lanciare su PC e console Age of Wonders Planetfall, Paradox Interactive e Triumph Studios fanno la felicità degli appassionati di strategici 4X annunciando Age of Wonders 4, il nuovo capitolo della celebre serie ad ambientazione fantasy.

Come da tradizione per la saga, in Age of Wonders 4 i giocatori potranno governare il reame fantasy dei propri sogni e decidere il destino delle fazioni che si contenderanno il dominio su magici mondi. Il ritorno di questa ormai iconica serie sarà foriero di novità ludiche, narrative e contenutistiche, come la possibilità di personalizzare ogni singolo aspetto del proprio impero per favorire la rigiocabilità di ogni avventura.

Nel corso di ogni campagna sarà quindi possibile plasmare i propri seguaci combinandone le forme corporee, i tratti sociali e i poteri arcani in base alle proprie necessità. La componente gestionale e strategica che farà da sfondo alla costruzione del proprio impero getterà le fondamenta del proprio esercito virtuale, con unità che si trasformeranno in esseri angelici o in araldi del caos per affrontare i nemici di turno. Starà ai giocatori scegliere se cercare la gloria attraverso la creazione di astute alleanze, la conoscenza arcana suprema o il dominio brutale sugli avversari.

Il lancio di Age of Wonders 4 è previsto per il 2 maggio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di presentazione confezionato da Paradox Interactive.