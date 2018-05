Age of Wonders: Planetfall annunciato per PC e Console, in uscita nel 2019

Dopo aver presentato Imperator: Rome, Paradox Interactive ha annunciato anche Age of Wonders: Planetfall, nuovo strategico 4X in arrivo su PC e Console nel corso del 2019. Diamo un'occhiata al trailer di presentazioni e ai primi screenshot.

L'annuncio è arrivato durante il PDXCON 2018 ospitato nelle ultime ore a Stoccolma, occasione in cui Paradox Interactive ha annunciato i suoi nuovi giochi in arrivo nei prossimi mesi. Dopo Imperator: Rome, dunque, il publisher ha presentato anche Age of Wonders: Planetfall, nuovo strategico 4X di Triumph Studios (già autore di Age of Wonders e Overlord) in arrivo su PC e Console nel 2019.

Nel gioco dovremo esplorare le terre di un Impero Galattico caduto in rovina, nel tentativo di fondare le nostre colonie e di prenderne il totale controllo. Nel corso della Campagna incontreremo altre razze aliene, interagendo con le varie fazioni che si sono formate dopo il crollo imperiale: qui entreranno in gioco i combattimenti a turni, la gestione politica dei nostri territori, il commercio e le eventuali alleanze da stipulare con gli altri gruppi.

Al momento non è stata specificata una finestra di lancio indicativa per Age of Wonders: Planetfall, a parte il generico 2019, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle console di destinazione (che probabilmente saranno PlayStation 4 e Xbox One).