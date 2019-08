Age of Wonders: Planetfall e Wonder Boy Returns tra i giochi della settimana su PS4

Con la nuova settimana arrivano anche nuovi giochi in uscita su PlayStation 4, e in questo afoso inizio di Agosto, qualche titolo per combattere la noia e la calura estiva c'è eccome. Tra le highlights della settimana troviamo infatti un grande classico come Wonder Boy Returns Remix.

Se avete nostalgia dell'epoca dei cabinati anni '80, il celebre sidescroller torna in versione riveduta e corretta, con una rimappatura dei controlli, su PlayStation 4 l'8 Agosto.

Altro titolo interessante in arrivo questa settimana è Age of Wonders: Planetfall, il nuovo capitolo dello strategico di Triumph Studios, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il videogioco dedicato al secondo film di Angry Birds, stavolta addirittura disponibile per la realtà virtuale.

Interessante anche Metal Wolf Chaos XD, edizione rimasterizzata di uno dei classici di FromSoftware. Tra le altre uscite nella settimana del 5 agosto troviamo:

Corpse Killer -25th Anniversary Edition

Fatal Twelve

Gravity Ghost: Deluxe Edition

Sagebrush

Tactics V: Obsidian Brigade

Wordsweeper

Quali titoli vi attirano? Avete già pronta la vostra wishlist?