Agent 46 Spies Never Die: 007 GoldenEye ha il suo erede spirituale!

Gli sviluppatori indipendenti di Replicant D6 mostrano al pubblico del PC Gaming Show 2022 il retro-shooter Agent 46 Spies Never Die, un titolo che, inutile sottolinearlo, trae profonda ispirazione da 007 GoldenEye.

I forti rimandi allo sparatutto culto di Rare degli anni '90 per Nintendo 64 vengono evocati dal comparto grafico e, soprattutto, dal sistema di gioco, con missioni segrete da affrontare girando il mondo nei panni di un coraggioso agente segreto richiamato in servizio.

L'esperienza di spionaggio da vivere insieme all'Agente 64 John Walter vedrà il nostro arzillo alter-ego alle prese con un'organizzazione criminale che minaccia di sovvertire l'ordine mondiale. Il nostro compito sarà perciò quello di addentrarci nei covi nemici per rubare piani segreti, liberare ostaggi e sventari atti terroristici.

Come sottolineato dagli sviluppatori di Replicant D6 nel video del PC Gaming Show, la commercializzazione di Agent 46 Spies Never Die dovrebbe avvenire indicativamente nella seconda metà del 2022 su PC. Qualora foste interessati, su Steam è possibile scaricare gratis la Demo di una delle tante missioni della campagna principale di questo sparatutto in salsa retrò ispirato a GoldenEye 007.