Agent, ultimo atto: l'esclusiva PS3 scompare anche dal sito di Rockstar

Con l'ultimo aggiornamento al sito ufficiale di Rockstar Games, i curatori del portale della 'Grande R' confermano un dato ormai evidente a tutti: Agent, l'avventura che avrebbe dovuto vedere la luce in esclusiva su PS3, è stata definitivamente cancellata e la sua IP non rientra più nei piani degli autori di GTA 5.

Con l'avvenuta scomparsa del logo di Agent tra quelli segnalati sul sito di Rockstar nella sezione dei giochi e delle proprietà intellettuali della sussidiaria di Take-Two, viene così a cadere l'ultimo appiglio dei fan per una possibile rinascita del progetto ormai caduto da anni nel limbo dei vaporware.

Nei mesi scorsi, il gioco fantasma di Rockstar è tornato preponentemente al centro delle attenzioni mediatiche e degli appassionati grazie a delle anticipazioni a dir poco sorprendenti, concretizzatesi in una serie di incredibili retroscena sull'abbandono di Agent che hanno riguardato lo sviluppo di questo progetto e gli eventi che avrebbero condotto alla sua fine prematura.

