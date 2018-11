Agent al capolinea: Take-Two ha smesso di rinnovare i diritti sul marchio

La leggenda di Agent sembra essere giunta al suo atto finale: i diritti legati al misterioso progetto annunciato da Rockstar Games nel 2010, infatti, non sono stati rinnovati dai vertici di Take-Two e il marchio associato a questo action stealth, di conseguenza, può definirsi ufficialmente caduto.

Come riportato dai colleghi di GameSpot, infatti, la scheda dedicata ad Agent consultabile tra le pagine del sito dell'ente statunitense preposto alla registrazione e alla classificazione dei brevetti (conosciuto con l'acronimo di USPTO) descrive la proprietà intellettuale associata a questo progetto come "abbandonata".

Nello specifico, l'ente governativo americano precisa che l'IP di Agent e i relativi diritti di sfruttamento del marchio sono stati "abbandonati perchè nessuna Dichiarazione di Utilizzo o Richiesta di Estensione del marchio USPTO depositato è stata presentata tempestivamente dopo l'avvenuta emissione dell'avviso di imminente chiusura della pratica".

I più ottimisti potrebbero far coincidere l'abbandono del marchio di Agent con la volontà, manifestata dalle alte sfere di Take-Two di concerto con gli sviluppatori di Rockstar Games, di un cambio di nome per questa promettente proprietà intellettuale anche se non abbiamo ricevuto alcuna notizia o indiscrezione in tal senso.

Della vecchia esclusiva PlayStation 3 che ambiva a spezzare il monopolio di Grand Theft Auto nel genere degli action adventure a mondo aperto, comunque, non ne è rimasto più nulla già da diversi anni e il successo internazionale di Red Dead Redemption 2 può aver contribuito a rendere ancora più improbabile una successiva riproposizione dell'IP di Agent. La serie di rinnovi del marchio da parte di Take-Two si è infatti spezzata il 19 novembre, pochi giorni prima dell'uscita del kolossal western della grande R su PlayStation 4 e Xbox One.