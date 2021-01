Agent, perché è stato cancellato? Il retroscena sul gioco Rockstar scomparso

Agent, un gioco annunciato da Rockstar all'E3 2009 in esclusiva per PlayStation 3, è uno dei progetti più chiacchierati dell'ultima decade, eppure non ha mai visto la luce. Il titolo poi letteralmente sparito dalle scene, mentre nel 2017, nel silenzio più assoluto, la compagnia di sviluppo ha smesso di rinnovare il marchio. Cosa è successo?

Le vicissitudini che hanno portato alla scomparsa di Agent non sono mai state chiarite del tutto, e probabilmente non lo saranno mai completamente. In questi giorni, tuttavia, sono emersi degli incredibili retroscena sulla presunta cancellazione del progetto. Nel corso di una chiacchierata con Game Informer, Luis Gigliotti, un creativo che lavorava ad Agent in qualità di Project Leader, ha spiegato che il gioco avrebbe dovuto presentare la città di Washington D.C. come un grande hub centrale a mondo aperto, dal quale i giocatori avrebbero potuto spostarsi per dirigersi in altri luoghi in missioni più lineari. Tra questi, figurava la capitale egiziana, Il Cairo.

Ebbene, qui sarebbero cominciati i casini: spediti sul posto per effettuare dei rilevamenti - una pratica comune per gli artisti che riproducono digitalmente città realmente esistenti - gli inviati di Rockstar San Diego sarebbero stati bloccati dalle forze armate, insospettiti dal loro operato. A quanto pare, le autorità locali vietano lo scatto di fotografie e la registrazione di filmati in alcuni luoghi del paese africano. Pazzesco, vero? Per il resto della storia, che avrebbe contribuito in maniera importante alla decisione di cancellare il progetto, vi invitiamo a guardare il nostro Video Speciale in apertura di notizia.