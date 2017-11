Agents of Mayhem: supporto a Xbox One X e miglioramenti su PlayStation 4 Pro

si è appena aggiornato alla versioneintroducendo il supporto ae tanti miglioramenti grafici su

Sulla nuova nata di casa Microsoft il titolo Volition ora può contare su una risoluzione fissa a 1440p (invece dei 900p della versione per Xbox One) upscalata a 4K oppure downscalata a 1080p in base al display utilizzato dai giocatori. Supporta inoltre la tecnologia HDR e riflessi di maggior qualità.

Il supporto a PlayStation 4 Pro è presente fin dal lancio, ma ora è stato ulteriormente perfezionato con effettistica di maggior qualità. Sulla console mid-gen di Sony gira a 1080p, e ora può beneficiare di LOD, shadow map e nebbia volumetrica migliorate. Le particelle, inoltre, vengono ora renderizzate a piena risoluzione, e non a metà come avveniva prima. Tutte queste migliorie sono integrate anche su Xbox One X.

Oltre a quanto descritto, l'update 1.05 porta con sé anche innumerevoli aggiustamenti all'esperienza di gioco, alle missioni e alla gestione dell'open world. È stato risolto un problema con lo spawn dei pedoni, il ritardo dell'audio in alcune conversazioni, l'errata visualizzazione degli obiettivi in determinati incarichi, è stata riorganizzata la lista dei contratti e molto altro ancora. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.

Agents of Mayhem è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo si è aggiornato anche su Personal Computer, dove è stato definitivamente rimosso il sistema di protezione Denuvo.