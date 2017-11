Agents of Mayhem: Volition rimuove la protezione Denuvo dalla versione PC

ha rimosso nelle scorse ore ogni traccia del sistema anti-pirateria(già ampiamentein passato) dal suo ultimo titolo,

L'open-world realizzato dai creatori della serie Saints Row debuttò nel corso del mese di agosto 2017, ma non fu necessario attendere molto tempo prima che la protezione venisse bucata. Da allora il team non è mai intervenuto, fino alla giornata di ieri, quando con una patch dedicata ha rimosso definitivamente Denuvo. Meglio tardi che mai.

Il sistema anti-pirateria, giudicato inviolabile al suo debutto, non se la sta passando affatto bene e ormai viene aggirato in breve tempo. È il caso di Resident Evil 7, violato in appena 5 giorni, oppure di South Park: Scontri Di-Retti, che non ha resistito più di 24 ore. Molte compagnie hanno ormai deciso di farne completamente a meno, come ad esempio Bethesda e Koei Tecmo, che hanno recentemente lanciato su PC Wolfenstein 2: The New Colossus e Nioh: Complete Edition.

Agents of Mayhem è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. A quanto pare Deep Silver non è rimasta soddisfatta dalle vendite e Volition è stata costretta a licenziare 30 dipendenti.