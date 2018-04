Agents of S.H.I.E.L.D., Arrow e Stranger Things: le top news del weekend in Serie TV

Come ogni lunedì vi proponiamo il meglio delle notizie pubblicate durante lo scorso weekend nella sezione Serie TV. Mentre MovieTvTechGeeks suggerisce che Agents of S.H.I.E.L.D. potrebbe essere stato rinnovato per una sesta stagione, i creatori di Stranger Things sembrerebbero avere le prove per confutare l'accusa di plagio mossa contro di loro.

Agents of S.H.I.E.L.D. vedrà Quake affrontare "una minaccia potentissima"

La quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si avvicina alla conclusione, ma ecco spuntare in rete un altro rumor che, in un certo senso, potrebbe aver smentito le voci che davano la serie per spacciata: secondo le fonti del sito MovieTvTechGeeks, ABC avrebbe invero rinnovato la serie per una sesta stagione, e addirittura la serie potrebbe tornare a occupare lo slot originario del martedì sera, abbandonando quello del giovedì. Sarà vero? Nel frattempo, il trailer dell’episodio intitolato “The Honeymoon” rivela che Ruby è finalmente pronta a diventare una mina vagante: dopo essersi ribella a sua madre, il Generale Hale, la fanciulla si ritroverà faccia a faccia con la tanto agognata Quake. Uno scontro epico si profila già all’orizzonte!

I creatori di Stranger Things rispondono alle accuse

Risale alla scorsa settimana la notizia che ha letteralmente sconvolto i fan di Stranger Things: se ricordate, i fratelli Duffer sono stati invero accusati di aver "rubato" l'idea della serie ad un cortometraggio di Charlie Kessler, che ha intentato causa contro di loro. Pare invece che i due creativi dispongano di nuovi documenti che potrebbero utilizzare come prove per far cadere tutte le accuse mosse contro di loro e dimostrare di non aver plagiato l’idea di Kessler. Datati al novembre 2010, i documenti sono stati recentemente ottenuti da TMZ, che oggi dispone anche di una bozza del 2013 degli stessi Duffer. Le prossime settimane potrebbero dunque riservarci altri sorprese e risultare determinanti per la risoluzione dell'incresciosa questione.

Arrow: la stagione corrente si chiuderà in maniera inaspettata!

La sesta stagione di Arrow si avvicina alla propria conclusione, e lo showrunner Marc Guggenheim ha voluto anticipare ai fan che questa proporrà un finale totalmente inaspettato. Come avvenuto per la prima e quinta stagione, quella corrente includerà invero un altro cliffhanger, che secondo Guggenheim sarà appunto “una via di mezzo tra il cliffhanger della prima stagione e quello della quinta”. Lo showrunner ha poi rivelato di aver in serbo per i fan altre sorprese, nonché colpi di scena scena precedenti, sia per Arrow che per gli altri show supereroistici di casa The CW/DC Comics.

Luke Cage: tanti nuovi dettagli sulla seconda stagione

Dopo la conclusione della seconda stagione di Jessica Jones, l’attenzione dei fan del “Netflixverse” è ora puntata verso la nuova season di Luke Cage, in arrivo a fine giugno sulla nota piattaforma digitale. In attesa di poter visionare i nuovi episodi, lo showrunner Cheo Hodari Coker conferma che il villain, Bushmaster, sarà antiproiettile come Luke Cage: "Ha il suo modo di guarire e, se parliamo di forza, è molto simile a Cage. Sa come dare un pugno e riceverlo”. Riguardo il suo personaggio, Mike Colter invece spiegato che Luke sarà il peggior nemico di sé stesso: “Non capisce necessariamente i risultati delle sue stesse azioni”.

Peter Jackson potrebbe tornare a lavorare a "Il Signore degli Anelli"

Secondo quanto rivelato dal portale d’informazione The Hollywood Reporter, la tanto attesa serie TV di Amazon basata sull'epica serie fantasy creata JRR Tolkien, “Il Signore degli Anelli”, potrebbe reclutare Peter Jackson nei panni di produttore. Convinto di aver concluso la sua avventura su ARDA dopo la trilogia di LOTR, Jackson non è stato direttamente coinvolto nelle trattative, ma pare che la decisione finale - se entrare o meno nel progetto - sarà una “sua scelta personale”.