Agents of S.H.I.E.L.D., Gotham, The Flash e iZombie. Le Top News di ieri in Serie TV

Placato il tremendo tornado di notizie provocato dal più recente episodio di The Walking Dead , l'universo delleè tornato, come previsto, a focalizzare la propria attenzione sui molteplici show supereroistici di cui è ormai affollato il piccolo schermo. Riepiloghiamo le top news uscite durante la giornata di ieri!

Agents of S.H.I.E.L.D. ultima stagione?

Dal momento che Agents of S.H.I.E.L.D., la primissima serie televisiva ambientata nel sempre più smisurato Marvel Cinematic Universe, sta riportando il rating di audience più basso mai registrato dalla rete statunitense ABC (“solo” 2.3 milioni di spettatori in media), è emersa in rete la notizia che la stagione corrente potrebbe essere l’ultima. Intervistati dal portale d’informazione TVLine, gli showrunner Jed Whedon e Maurisa Tancharoen hanno aggiunto che il finale della stagione, se la rete decidesse di chiudere la serie, soddisferebbe gli spettatori affezionati.

Legends of Tomorrow e le vecchie conoscenze DC Comics

Mentre lo scorso episodio di Legends of Tomorow ha proposto agli spettatori il primo - quasi disastroso - appuntamento fra Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) e l’Agente Ava Sharpe (Jess Macallan) del cosiddetto Ufficio del Tempo, la puntata che verrà trasmessa la prossima settimana segnerà invece il ritorno dell'ex-capitano Rip Hunter (Arthur Darvill), che dopo aver reclutato il velocista Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale), si è recentemente infiltrato nella sede centrale dell'organizzazione da lui stesso fondata. Damien Dahrk e sua figlia Nora, intanto, hanno messo le loro mani su un noto componente delle Leggende!

The Flash ed velocisti di tre diverse Terra

Se Kid Flash è ormai prossimo ad imbarcarsi in un'avventura che lo porterà a viaggiare nel tempo, il suo mentore, Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), si ritroverà ben presto bloccato in un'altra dimensione assieme ai colleghi speedster Jay Garrick (John Wesley Shipp) e Jesse Quick (Violett Beane), che torneranno su Terra-1 per aiutarlo a evitare l'esplosione di una bomba nucleare piazzata a Central City. I colleghi di ComicBook.com, intanto, hanno domandato all'attore Mark Hamill se tornerà mai ad interpretare l'originale Trickster, James Jesse, scoprendo un delizioso aneddoto.

Gotham, arriva un'orda di criminali

Come annunciato alcuni mesi fa dalla star del serial, David Mazouz (interprete del giovane Bruce Wayne), Gotham sta mettendo assieme un immenso esercito di criminali pronti a sconvolgere le vite dei suoi abitanti. Dopo il Pinguino (una presenza fissa nello show) ed il folle fan favorite Jerome Valeska, pare che quest'anno assistremo addirittura al ritorno di Mr. Freeze!

Gone Baby Gone accoglie l'indiscussa star di The Originals

C'è aria di cambiamenti in casa FOX. Se David Madden, lo scorso agosto, asseriva che il colosso stesse ancora considerando la possibilità di rinnovare Wayward Pines per una terza stagione, una fonte molto vicina al portale d'informazione TVLine rivela quanto sia improbabile il ritorno della serie su FOX. Variety ha invece riportato che Joseph Morgan, noto principalmente per il ruolo di Klaus Mikaelson nel serial The CW The Vampire Diaries e nello spin-off The Originals, vestirà i panni di Patrick Kenzie nella serie televisiva tratta dal romanzo Gone Baby Gone.

iZombie, quinta stagione in partenza

Subito dopo la messa in onda del recente episodio di Legends of Tomorrow, The CW ha finalmente riaccolto la serie di iZombie, che quest’anno è giunta alla quarta stagione. Dal momento che il primo episodio della season ha stabilito un mondo tutto nuovo per i personaggi protagonisti, questo risulta invero una sorta di reboot o secondo pilota della serie, rappresentando un perfetto starting point per coloro che non siano ancora saltati a bordo dello show targato The CW.