Agents of S.H.I.E.L.D., The Walking Dead e House of Cards, le Top news di ieri in Serie TV

Agents of S.H.I.E.L.D. ha una new entry davvero letale!

Interpretata da Dove Cameron, attrice nota principalmente per aver preso parte a Descendants (un film del 2015 distribuito da Walt Disney Pictures), la new entry Ruby di Agents of S.H.I.E.L.D. si è dimostrata una vera e propria macchina omicida. Già nella sua prima missione, la ragazza ha infatti ambutato entrambe le braccia all'Agente Yo-Yo, per poi ritirarsi. Ma cosa ne pensa di Ruby la sua stessa interprete?

The Flash e compagni continuano a danzare nel palmo della mano di DeVoe?

Poiché The CW ha rivelato che Iris West-Allen (Candice Patton) di The Flash riceverà provvisoriamente gli iconici poteri metaumani del consorte, i fan del serial non possono fare a meno di chiedersi se questo imminente scambio di poteri non faccia parte del sempre più complesso piano dell’enigmatico Clifford DeVoe/Il Pensatore. Un nuovo metaumano in grado di cambiare il DNA delle persone potrebbe infatti conferirgli i poteri dello stesso Flash!

Legends of Tomorrow e la ricerca dei Totem perduti

Come appreso nel corso dei recenti episodi, la chiave della sconfitta del demone Mallus, che quest'anno si oppone agli eroi di Legends of Tomorrow, risiede nei mistici Totem dispersi per la Terra. Ma chi si dimostrerà in grado di brandire e utilizzare il Totem del Fuoco che purtroppo è caduto nelle mani del criminale Damien Darhk? Una teoria suggerisce che questo potrebbe essere la chiave per il ritorno di un ex-regular...

Supergirl e Lena Luthor nemiche?

Sin dalla sua prima apparizione in Supergirl, Lena Luthor ha spinto i fan a domandarsi se la donna si uniformerà al resto della sua famiglia, la quale, come sappiamo, è composta unicamente da criminali megalomani come Lex e Lilian. Anziché diventare cattiva, Lena è diventata amica di Kara Danvers (Melissa Benoist), nonché una preziosa alleata del suo alter-ego Supergirl, ma cosa succederà quando scoprirà che la Ragazza d'Acciaio e tutti gli altri amici le hanno mentito circa la sua vera identità? Diventerà la sua più acerrima nemica? La chiave di questa metamorfosi potrebbe essere invero Reign.

Netflix rinnova Black Mirror per una quinta stagione

Tra i prodotti di punta della libreria di Netflix c’è senza ombra di dubbio la terrificante serie televisiva sci-fi creata da Charlie Brooker, uno show che ormai accompagna i suoi appassionati spettatori fin dal 2011. Stando a quanto emerso in rete nella giornata di ieri, il colosso dello streaming avrebbe rinnovato Black Mirror per una quinta stagione, della quale è stato rilasciato anche un teaser announcement sulle pagine social di Netflix.

House of Card si mostra nel primo trailer della sua ultima stagione!

Secondo quanto rivelarto da Netflix, Robin Wright sarà al timone quando House of Cards tornerà per la sesta e ultima stagione, la cui uscita è attualmente prevista per l'autunno del 2018. La serie vedrà come protagonista la vincitrice del Golden Globe -e nominata agli Emmy Award- Robin Wright, la quale, nel primo trailer della sesta stagione, promette di star "appena cominciando".

The Walking Dead ci mostra un personaggio consumato da collera e vendetta

Il nuovo trailer rilasciato dalla rete statunitense ABC rivela che Gabriel e il Dottor Carson raggiungeranno finalmente i confini del Santuario, trovando apparentemente rifugio in una baita tra i boschi. Altrove, Daryl, Rosita, Tara e gli abitanti di Alexandria sfuggiti all’attacco esplosivo dei salvatori sono guidati attraverso i boschi da Dwight. Proprio Tara paleserà, ad un certo punto, uno sfrenato desiderio di vendetta nei confronti dell’uomo che ha ucciso la sua fidanzata Denise e gli punterà contro una pistola. Possibile che The Walking Dead sia prossimo a uccidere un altro personaggio ricorrente?