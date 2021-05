BESTA 2021: l'agenzia di comunicazione Leagas Delaney si laurea campione!

BESTA 2021 è terminata. Una gara fantastica che ha messo per la prima volta insieme 32 agenzie di comunicazione del nostro paese per una raccolta fondi benefica.

Un torneo di FIFA in cui ogni società era rappresentata da un Campione scelto tra i propri collaboratori. Un evento digitale e social che è riuscito a coinvolgere tanti lavoratori del mondo del marketing, che hanno potuto partecipare attivamente agli sfottò su Instagram oltre ad assistere ai match dei propri colleghi sulla piattaforma Twitch.

Le fasi finali, giocate sul canale Twitch di Everyeye, hanno registrato oltre 50.000 spettatori unici grazie anche alla telecronaca del volto più noto del settore videogame Francesco Fossetti e del player Exeed, una delle società leader del panorama eSport italiano, RiberaRibell.

Leagas Delaney, agenzia internazionale con sedi in Europa, Cina e USA, si porta a casa il titolo più ambito. Il trofeo vero e proprio sarà consegnato dall’unconventional agency NOku, organizzatrice dell’evento, nella sede di Milano nei prossimi giorni, e verrà alzato, prima di tutti, da Guglielmo Taveggia, Art Director e Player dell’agenzia, per poi essere sfoggiato negli uffici della società. Sul secondo e terzo gradino del podio troviamo rispettivamente eVox e Alkemy.

BESTA ha permesso alle società partecipanti di confrontarsi anche sul campo della creatività e del design. Appena prima del torneo, infatti, è stato lanciato un contest sulla creazione della divisa della propria agenzia. Una sfida epica si è svolta sul profilo instagram di BESTA con oltre 15.000 voti totali. La finalissima di questa competizione nella competizione ha visto scontrarsi l’agenzia SallyLee con sede a Roma e Milano e Il Brandificio di Catania. Il voto dei follower sommato a quella di 2 giudici d’eccezione come ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA, entrambi partner di tutta l’iniziativa, ha assegnato lo speciale premio alla realtà siciliana.

Queste tutte le altre società, provenienti da oltre 10 regioni d’Italia, che hanno aderito al progetto: AV Communication, be2be, Brainpull, Carat Luxury, copiaincolla, dentsu, Different, DUDE, GDG PR, Glint, GreatPixel (Campione 2020), Hello, Hibo, Innova ADV, Jack Magma, Loop, MustBee, Nunau, Orbita, PG Esports, Pro Web Consulting, Social Factor, Spencer & Lewis, The Story Lab, The Wave Studio, Tokio Studio, Webranking.

Gli oltre 8.000 € raccolti impreziosiscono ulteriormente la manifestazione che promette di rappresentare un appuntamento fisso e atteso nel panorama della comunicazione digitale italiana. Per tutti i risultati e le informazioni vi rimandiamo a questo indirizzo.