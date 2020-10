L'agenzia Orbita entra nell'Osservatorio Italiano Esports

L'agenzia Orbita si associa all'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore.

L'accordo rientra nella strategia comune di supportare l'evoluzione dell'intero movimento italiano legato al mondo dei videogiochi competitivi, abbinandolo a quello della musica. L’agenzia, specializzata in strategie di marketing, comunicazione digitale e branding applicate al mondo dell’intrattenimento, si è distinta per il suo approccio out of the box e sempre improntato verso l’innovazione.

“L’entertainment è sempre più fluido e interconnesso e poter essere parte del cambiamento per noi è fondamentale. Da sempre siamo focalizzati sul contenuto e sull’apertura di nuove possibilità, guardando per questo con grande attenzione allo sviluppo digitale dell’intrattenimento musicale. Poter fare questo percorso all’interno dell’OIES è un onore. Essere contornati da tante realtà in linea con questa forma di pensiero ci riempie di speranza e orgoglio” – commentano Silvia Butta Calice e Marcello Marabotti, founders di Orbita.

Grazie a questa collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire e creare connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore, per creare un network di partner che possa accelerare il progetto del settore anche in Italia.

"Accogliamo con piacere Orbita, che, grazie alla sua specializzazione nel mondo della musica, potrà portare un contributo assolutamente innovativo nel panorama esportivo italiano - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – La musica si sta avvicinando sempre di più al mondo gaming, e l'approccio di Orbita sarà prezioso e di valore per tutti i nostri membri associati".

