Aggiornamenti, Bug Fix e ultime novità su Brawl Stars

Brawl Stars, il nuovo gioco degli autori di Clash of Clans e Clash Royale, è stato lanciato nel dicembre 2018 riscuotendo un notevole successo con oltre dieci milioni di download nelle prime ore di presenza su App Store e Google Play. Ma quali sono le ultime novità di Brawl Stars? Scopriamole insieme.

Brawl Stars Novità

ha introdotto interessanti novità, tra cui la nuova Modalità Assedio ed un personaggio inedito, Carl:

Nuova modalità Assedio

Combatti per prendere i bulloni e costruire un robot

Segui il robot nella fabbrica avversaria e distruggila

Nuovo Brawler: Carl (disponibile dal 22 marzo)

Utilizza il piccone come un boomerang

Carl esegue con la sua Super una serie di testacoda da capogiro che permetteranno di danneggiare tutti i personaggi nelle vicinanze.

Brawl Stars Bug Fix

Introdotte anche(quattro mappe Sopravvivenza, sette mappe Arraffagemme e una mappa Footbrawl) oltre ai trampolini, elementi che potrete utilizzare per saltare più in alto e raggiungere zone della mappa altrimenti non raggiungibili con il normale salto.Supercell ha promesso tanti altri aggiornamenti per la primavera, nelle ultime settimane lo studio ha lavorato per, migliorando al tempo stesso la stabilità dell'applicazione, in particolar modo su Android, dove i crash sono piuttosto frequenti. Su smartphone meno performanti gli sviluppatori consigliano di ridurre al minimo i dettagli grafici e gli effetti, anche giocare senza sonoro potrebbe aiutare a migliorare le performance generali diSconsigliamo invece di disattivare le notifiche, in quanto queste sono riferite di solito ad importanti aggiornamenti ed eventi in-game che sarebbe bene non trascurare. In caso di, potete provare ad aggiornare il sistema operativo dell'iPhone e giocare con un minor numero di applicazioni aperte in background, così da non affaticare troppo la CPU.In ogni casola cui affidabilità non è dimostrata, il team finlandese è a conoscenza delle problematiche tecniche e di bilanciamento di Brawl Stars, l'obiettivo è quello di migliorare il gioco e nuovi update sono attesi a breve.