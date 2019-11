Ecco l'aggiornamento 1.10 di Call of Duty Modern Warfare: nuove Special Ops e tanto altro

Activision e Infinity Ward sembrano avere tutte le intenzioni di continuare a supportare il loro Call of Duty Modern Warfare. Nei giorni scorsi erano arrivati l'aggiornamento 1.09 e un hotfix che indeboliva ulteriormente lo shotgun 725, ed ora è iniziato il rollout dell'aggiornamento 1.10 di Call of Duty.

Si tratta di un update bello corposo, dato che occupa ben 20 GB di spazio su PC e 14 GB su PlayStation 4, e porterà con sé diverse novità, tra cui due nuove Special Operation chiamate Harbinger e Brimstone, una Special Ops Classica, e due novità per le modalità multiplayer chiamate Realism Moshpit e Gun Game.

La patch 1.10 aggiusta inoltre diversi bug ed imperfezioni tecniche del gioco, oltre a migliorarne la stabilità generale, ed aggiunge anche il supporto per ulteriori configurazioni per la tastiera su PS4. È stato nuovamente migliorato il suono dei passi, è stata aggiunta un'opzione per sprintare senza dover tenere premuto il tasto, e sono stati corretti alcuni errori grafici.

Per approfondire sul gioco potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare, mentre se cercate un aiuto per vincere le partite online, sul nostro sito trovate la guida al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare.