Aggiornamento 10.31 di Fortnite: arriva il centro gruppi via mobile

Come preannunciato, nella mattinata di oggi è stato reso disponibile l'aggiornamento 10.31 di Fortnite, che per la verità non ha portato tantissime novità all'interno del gioco, che si sta forse un po' "conservando" in attesa della tanto agognata Stagione 11.

La novità principale dell'update odierno per quanto riguarda Battaglia Reale è l'introduzione del Centro Gruppi per dispositivi mobile, un nuovo modo per gestire i gruppi ed organizzare chat vocali ancora prima di entrare in partita, ad esempio. Da segnalare inoltre la correzione di alcuni bug, come ad esempio quelli riguardanti alcuni picconi che non infliggevano i danni previsti.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, l'unico cambiamento annoverato nel changelog è l'aumento del numero di telecomandi Tempesta base da 10 a 16, mentre qualcosina in più si è mosso invece in Salva il Mondo, dove arriva la seconda parte della missione di Stella Ammantata, e una nuova arma: il Deciblaster.

La descrizione recita:

Spara una raffica sonora che perfora i nemici e rimbalza fino a 5 volte, infliggendo danni in un'area a ogni rimbalzo. Non consuma munizioni, ma garantisce una scarsa durevolezza.

Disponibile nel Negozio settimanale da giovedì 19 alle 2:00 del mattino ora italiana a giovedì 26 alle 2:00 del mattino ora italiana.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle Patch Note diffuse da Epic Games.

Che ne pensate del nuovo aggiornamento? Tra le ultime novità relative al gioco, c'è il nuovo controller Xbox a tema Fortnite: lo acquisterete?