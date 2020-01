Che fine ha fatto l'aggiornamento 11.40 di Fortnite?

L'aggiornamento 11.40 di Fortnite continua a farsi attendere dai tantissimi giocatori del popolare battle royale di Epic Games, che non sono abituati a tutto questo tempo senza novità. È infatti dal 18 dicembre che il gioco non riceve update, quando solitamente le nuove aggiunte e i bug fix sono praticamente all'ordine del giorno.

L'aggiornamento in questione avrebbe dovuto arrivare già entro la fine della settimana scorsa, ma come abbiamo potuto vedere non è stato così, e dunque in molti si aspettano che venga diffuso questa settimana, tanto che sembrava fosse proprio oggi il giorno prescelto, ma ad ora ancora non si è visto niente.

L'ipotesi più probabile, qualora non fosse pubblicato più tardi nella giornata di oggi, diventa dunque la giornata di domani, Mercoledì 15 Gennaio, dato che il 16 sono previste le nove Sfide a Tempo Straordinario. Si tratta però ovviamente di ipotesi, dato che Epic non ha confermato nulla.

Per quanto riguarda i contenuti, la nuova patch dovrebbe portare in dote qualche novità per tutte le modalità di gioco, dato che appunto sono ferme da un mese, ed oltre alla solita carrellata di errori da sistemare, si parla anche dell'introduzione di una nuova arma: che sia il fucile d'assalto pesante trapelato nei leak di Fortnite?

Per il momento non ci resta che darvi appuntamento su queste stesse pagine per saperne di più. Voi cosa vi aspettate dall'aggiornamento 11.40 di Fortnite?