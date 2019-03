Aggiornamento 8.20 di Fortnite, ecco tutte le novità

Sono finalmente online le patch note dell'aggiornamento 8.20 di Fortnite, attesissimo dai giocatori del popolare Battle Royale di Epic Games, che introduce diverse novità, modalità ed oggetti vari nel gioco. Andiamo a vederle tutte nel dettaglio.

Le principali aggiunte sono senza dubbio la nuova modalità a tempo Il pavimento è lava, la trappola a dardo velenoso e gli oggetti da raccogliere.

Per quanto riguarda Il pavimento è lava, come intuibile dal nome si tratta di una modalità a tempo in cui la lava parte gradualmente dalla parte bassa della mappa fino a ricoprirne alla fine la totalità. La lava inizierà a salire dopo un paio di minuti in partita e si muoverà a velocità costante. Toccandola i giocatori perderanno salute e verranno sbalzati in aria. Sarà possibile costruire sopra di essa e si riceverà una piccola quantità di materiali extra ogni secondo, utili per quando la mappa sarà interamente ricoperta dalla lava.

I nuovi oggetti da raccogliere sono le banane, che si trovano nel bioma tropicale e ripristinano 5 punti salute; il cocco che si può trovare nei biomi tropicali e desertici danneggiando gli alberi di palma, e anch'esso ripristina 5 punti salute, o se la salute massima è già al completo ripristinerà gli scudi; infine il peperone, che si trova nel bioma del deserto e fornisce 5 punti salute aumentando al contempo la velocità di movimento del 10% per 10 secondi.

La trappola a dardo velenoso sarà posizionabile su muri, pavimenti e soffitti ed infliggerà un effetto "danni nel tempo", che oltrepasserà lo scudo del giocatore.

Altre modifiche riguarderanno la Girosfera, che ora non infligge più danni in caso di collisione, e che sarà cambiata ulteriormente con la patch 8.30 che permetterà di sparare attraverso il vetro.

Per dare un'occhiata alle patch note complete potete visitare il sito ufficiale di Epic Games. Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono ancora offline, ma la situazione dovrebbe tornare alla normalità a breve.