L'aggiornamento 9.30 V3 di Fortnite non ha convinto i pro player, lamentele e polemiche

I pro player di Fortnite e i giocatori del circuito eSport non sono rimasti del tutto soddisfatti dell'aggiornamento 9.30 v3 di Fortnite pubblicato nella giornata di ieri. Il motivo? L'introduzione di un nuovo tipo di attacco apparentemente troppo sbilanciato.

In particolare l'opzione Attacco Aereo è finita sotto l'occhio del ciclone poichè sfruttata dai novellini per fare grandi danni e distruggere le strutture rapidamente senza possibilità di difesa alcuna. Un problema non di poco conto in vista della Fortnite World Cup di fine luglio, la community sta pregando Epic Games di ribilanciare Attacco Aereo prima del grande evento, al momento però gli sviluppatori non hanno diffuso commenti a riguardo.

La community di Fortnite è preoccupata del possibile eccessivo utilizzo di Attacco Aereo durante la Fortnite World Cup e successivi eventi competitivi, da qui la richiesta di rimuovere l'abilità o modificarla per renderla meno offensiva se utilizzata da giocatori non esperti, che potrebbero sfruttare il suo potenziale per creare notevoli danni rovinando di fatto strategie studiate e provate con tanto allenamento.