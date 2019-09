L'ultimo aggiornamento di Apex Legends causa problemi di performance su PC

L'aggiornamento di Apex Legends del 19 settembre ha risolto l'errore Code Leaf ma apparentemente ha causato anche problemi di performance su PC, come segnalato nel canale Reddit ufficiale del gioco.

Sono molti gli utenti che, anche sul forum di Electronic Arts, stanno lamentando problemi con la versione PC dopo aver installato l'ultimo aggiornamento di Apex Legends. Secondo alcune teorie il calo delle performance sarebbe legato al sistema anti cheat del Battle Royale di Respawn.

Nello specifico alcuni giocatori segnalano prestazioni diminuite del 50% su macchine che raggiungere e superano ampiamente anche i requisiti consigliati. In determinate zone della mappa si è passati da 85 a 45 fps altri invece segnalano un calo da 144 a 80 fps e questo anche abbassando al minimo la qualità delle texture.

Al momento lo studio non ha diffuso dichiarazioni in merito, le segnalazioni però si stanno moltiplicando e probabilmente entro breve Respawn farà chiarezza a riguardo. Il miglioramento delle prestazioni sarà un fattore determinante anche in vista dell'arrivo di Apex Legends Stagione 3: Meltdown, al via il primo ottobre. La Season 3 vedrà, oltre all'ingresso di Crypto, anche l'arrivo di modifiche legate al sistema di punteggio delle partite classificate, novità richiesta a gran voce dalla community nel corso degli ultimi mesi.