Aggiornamento Call of Duty Warzone in arrivo oggi, ecco le novità

Come ogni martedì Activision si prepara a pubblicare un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare e COD Mobile. Ma cosa possiamo aspettarci con l'update di oggi, martedì 12 maggio?

Le novità in arrivo su Warzone non sono tantissime, tra queste dobbiamo però citare un nuovo pacchetto operatore disponibile nel negozio, il bundle include mimetiche per i veicoli, progetti, emblemi e la skin di Iskra, utilizzabile sia in multiplayer che in Battle Royale. Dovrebbe poi arrivare la consueta rotazione delle playlist anche se non ci sono ancora dettagli precisi in merito.

Nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno ripristinato gli elicotteri in Call of Duty Warzone oltre ad aver aggiornato la playlist, inoltre l'arma .357 Snake Shot è stata depotenziata dopo le richieste della community, la quale trovava questa bocca da fuoco sin troppo potente.

Activision e Infinity Ward stanno lavorando duramente per supportare il Battle Royale e questi sforzi stanno dando i loro frutti, ad oggi Call of Duty Warzone conta su 60 milioni di giocatori, numero che rende Warzone il secondo Battle Royale più popolare per numero di utenti attivi dopo Fortnite. Nuovi contenuti sono attesi nel prossimo futuro con il publisher pronto ad aumentare gli investimenti per supportare al meglio i giochi di Call of Duty.