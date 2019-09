L'aggiornamento per la Demo di Code Vein uscirà domani su PS4

Bandai Namco ha rivelato con un tweet la data di pubblicazione per l’aggiornamento della demo di Code Vein. Il lancio dell’update è previsto per il 20 settembre su PlayStation 4, mentre non è ancora stata resa nota la disponibilità su Xbox One.

L’aggiornamento della demo era stato anticipato dagli sviluppatori di Shift, conosciuti per l’action-RPG di God Eater, e includerà il nuovo stage “Town of Sacrifice” con alti livelli di difficoltà, la modalità multiplayer online e la possibilità di importare il personaggio creato nella versione completa del gioco.

Vi ricordiamo che Code Vein sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 settembre, mentre la demo è già disponibile su PS4 e Xbox One. Recentemente un nuovo trailer ha introdotto la boss fight contro il temibile “Successors of the Claw”. Il provato di Code Vein è già disponibile sulle pagine di Everyeye.