L'aggiornamento firmware di Ottobre di Xbox One è disponibile: ecco le novità dell'update

Reindossati i panni virtuali di Major Nelson dopo aver fissato l'appuntamento con l'evento Inside Xbox dell'X019 di Londra, Larry Hryb descrive con dovizia di particolari tutti gli interventi, le migliorie e le ottimizzazioni compiute da Microsoft con l'aggiornamento di Ottobre del firmware di Xbox One.

A voler dar retta al responsabile della comunicazione della divisione Xbox di Microsoft, l'update di Ottobre 2019 dovrebbe essere già in fase di "rollout" per tutte le versioni della console verdecrociata, ossia Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e la nuova Xbox One S All Digital.

L'aggiornamento di questo mese promette di aggiungere nuove impostazioni e limitazioni alle funzionalità di condivisione in Famiglia (con l'adozione di nuovi sistemi di verifica, di blocco delle app e di tempo massimo di gioco), implementando al contempo una scheda inedita per le notifiche legate ai giochi presenti nella propria Lista dei Desideri, dei miglioramenti all'esperienza fruibile sia nello streaming che nella visualizzazione delle trasmissioni su Mixer e la possibilità di suggerire i titoli Xbox Game Pass ai propri amici in lista.

Sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dagli utenti e da coloro che hanno partecipato alla fase di Beta, l'update di ottobre di Xbox One si premura inoltre di ottimizzare le funzionalità Capture & Share edi rendere più stabile e veloce l'interfaccia utente, specie nel passaggio da una scheda all'altra della dashboard. In calce alla notizia trovate il link all'articolo di Major Nelson che illustra in maniera approfondita le innovazioni apportate dall'ultimo aggiornamento firmware di Xbox One.