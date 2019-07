L'ultimo aggiornamento di GTA Online nasconde un indizio su Bully 2?

L'ultimo aggiornamento di GTA Online, Diamond Casino & Resort, potrebbe contenere un riferimento a Bully 2 come scoperto da alcuni fan. L'update prevede infatti una nuova possibilità, quella di poter decorare il proprio attico, e proprio una delle opzioni ha fatto accendere una lampadina agli utenti.

Tra i vari oggetti acquistabili ci sono poster e quadri di vario genere, ed è proprio il titolo di un quadro, "Canis Canem Edit" che sembrerebbe proprio un riferimento a Bully, che fu così chiamato in Europa dopo alcune polemiche scoppiate per via del nome.

Canis Canem Edit in latino significa "Cane mangia cane", una traduzione letterale di un detto inglese che nella lingua di albione ha più senso: si usa dire "It's a dog eat dog world" per indicare il fatto che spesso gli uomini sovrastano altri uomini per la loro sete di potere.

Altra curiosità è che sotto al quadro si può leggere nel gioco il nome dell'autore, un tale Mathew Morse. Data l'attinenza con il codice Morse, alcuni utenti hanno cercato di leggere qualcosa di nascosto all'interno delle immagini che compongono l'"opera d'arte", e c'è chi giura di aver visto le lettere N, D e A, le iniziali di "Non Disclosure Agreement", ossia accordo di non divulgazione. Una sorta di beffa nella beffa visto che un accordo del genere prevede proprio che non si parli di un determinato prodotto.

Altri invece hanno ipotizzato che Mathew Morse sarà il nome di uno dei personaggi di Bully 2. Voi che ne pensate? Pensate che sia davvero un indizio che celi il sequel del titolo Rockstar del 2006? Siamo vicini a un annuncio ufficiale?