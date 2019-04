L'aggiornamento Luna Cremisi di Starlink: Battle For Atlas è disponibile

Ubisoft annuncia che il nuovo aggiornamento dei contenuti di Starlink: Battle for Atlas, basato sulla misteriosa apparizione della Luna Cremisi nel sistema stellare Atlas, è ora scaricabile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Il nuovo contenuto Luna Cremisi è anche incluso nella nuova versione Windows PC del gioco, disponibile da oggi per 59.99€. Su PC, Starlink: Battle for Atlas include gli stessi contenuti della versione console ed è compatibile con il supporto per controller Dualshock e Xbox One, oltre che con la versione digitale delle navicelle.

Come parte dell’aggiornamento gratuito, i giocatori potranno esplorare la Luna Cremisi, teatro dei Giochi dei Predoni. Potranno quindi competere in nuovi circuiti per giocatore singolo e due giocatori a schermo condiviso, combattere ondate di nemici spietati nel Colosseo Cremisi e visualizzare il proprio grado e le proprie statistiche nelle classifiche. La Luna Cremisi influenzerà anche l’intero mondo di Atlas, consentendo ai giocatori di affrontare nuove missioni della storia delle fazioni e sfide settimanali. Inoltre, i giocatori potranno estendere il proprio roster, giocando ai nuovi contenuti dell’aggiornamento Luna Cremisi con cinque nuovi piloti, al costo di 3.99€ ciascuno, tre nuove navicelle, per 14.99€ ciascuna, e quattro nuovi pacchetti di armi al costo singolo di 5.99€. Tutti i contenuti sono disponibili solo in formato digitale sia separatamente che in unico pacchetto, il Digital Collection Pack, acquistabile per 49.99€.

Insieme all’aggiornamento Luna Cremisi, preparati a prendere il controllo dei membri del team Star Fox, Peppy, Falco e Slippy, in un nuovo add-on disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Dai la caccia al team Star Wolf in una serie di missioni con l’aiuto di tre nuovi piloti del team Star Fox, ognuno con una propria abilità speciale e uno specifico albero delle abilità. I nuovi contenuti dedicati a Star Fox sono disponibili separatamente per l’acquisto solo in formato digitale su Nintendo Switch al costo di 11.99€ a partire da oggi.