Aggiornamento next-gen da PS4 a PS5 a pagamento per i giochi Sony cross-gen, è ufficiale

Importanti novità per quanto riguarda l’upgrade dei giochi cross-gen targati PlayStation Studios, a seguito della confusione generata all’apertura dei preordini di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, Jim Ryan di Sony ha voluto chiarire la situazione e dettare le linee guide per il futuro.

A inizio settembre Guerrilla Games ha aperto i preordini di Horizon Forbidden West annunciando però la possibilità di upgrade gratis da PS4 a PS5 solamente acquistando le versioni Digital Deluxe, Collector’s e Regalla, tagliando fuori dal processo di aggiornamento i possessori delle edizioni Standard e Special. Una mossa che non è piaciuta alla community PlayStation, la quale ha fatto sentire la propria voce sui social lamentandosi apertamente per questa scelta del publisher. Il clamore generato dalla decisione di Sony ha spinto Jim Ryan (Presidente e CEO di PlayStation Studios) a chiarire la situazione, la compagnia ha fatto marcia indietro ed ha garantito che l’upgrade gratis sarà permesso a tutti coloro che acquisteranno una qualsiasi versione di Horizon Forbidden West, tuttavia non ci saranno altri casi simili nel prossimo futuro.

Con i prossimi giochi cross-gen targati PlayStation Studios sarà necessario pagare 10 dollari per effettuare il passaggio dalla versione PlayStation 4 a quella next-gen per PlayStation 5, questa politica si applicherà al nuovo God of War, a Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro gioco first party cross-gen che uscirà in futuro, con Horizon Forbidden West che rappresenta quindi l’ultimo gioco PlayStation Studios con aggiornamento gratis. Jim Ryan ha spiegato come il gioco di Guerrilla Games rientri tra i titoli di lancio di PlayStation 5, nonostante la pandemia abbia portato ad un ritardo nello sviluppo e nell’uscita, per questo l’avventura di Aloy subirà lo stesso trattamento riservato a giochi cross-gen come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Sackboy Una Grande Avventura mentre per il futuro la strada tracciata è chiara e prevede il pagamento dell’aggiornamento dalla versione old-gen a quella next-gen per tutte le produzioni interne che usciranno a marchio PlayStation Studios.

Implicitamente, con queste parole Jim Ryan potrebbe aver confermato l’arrivo di altri giochi cross-gen dopo God of War Ragnarok e Gran Turismo 7, con la compagnia giapponese che continuerà a supportare PlayStation 4 con nuove uscite, si tratta però solamente di supposizioni, anche se un probabile candidato in tal senso potrebbe essere il prossimo gioco della serie MLB The Show, in uscita il prossimo anno su entrambe le console Sony. Sarà davvero così? In attesa di scoprirlo vi ricordiamo che il 9 settembre si terrà il PlayStation Showcase, evento che potrebbe aiutarci a fare chiarezza sulla lineup software dei prossimi mesi.